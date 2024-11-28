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Kendisine saldıran oğlunu boğan babaya ceza verilmedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu parası isteyip kendisine saldıran ve ölümle tehdit eden oğlu Yunus Şen'i (24) boğazını sıkıp öldüren Şakir Şen'in (55) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme, sanığın olayı heyecan, korku veya telaş nedeniyle gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezalandırılmasına yer olmadığına hükmetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 18:17, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 18:19
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Kendisine saldıran oğlunu boğan babaya ceza verilmedi

Olay, 14 Kasım 2022'de İzmit ilçesine bağlı Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Hemşire yardımcısı olan Yunus Şen, babası Şakir Şen'den uyuşturucu almak için para istedi. Şakir Şen, olumsuz cevap verince, baba-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Şen, 'Hepinizi öldüreceğim' diyerek babası Şakir Şen'e saldırdı. Şakir Şen, kendisini savunmaya çalışırken oğlu Yunus Şen'in boğazını sıktı. Bilincini kaybeden Yunus Şen kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Şakir Şen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'SAVCI HAKSIZ TAHRİK ALTINDA SUÇ İŞLENDİĞİNE KANAAT GETİRDİ'

Şakir Şen hakkında Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. 1 Kasım 2023 tarihinde görülen ilk duruşmada Şakir Şen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda tutuksuz sanık Şakir Şen ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, ilk haksız eylemin maktul tarafından yapıldığı ve sanığın da bu haksız tahrik altında suçu işlediği vurgulandı. Savcı, haksız tahrik altında suç işlendiğine kanaat getirerek sanığın 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

CEZA ALMADI

Duruşmada karar öncesi son sözleri sorulan Şakir Şen, oğlunun olay sırasında kendisine 'Karını sat bana para ver' dediğini belirterek, "Beraatimi, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın kendisine yöneltilen haksız saldırıyı o anki hal ve şartlara göre, saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu sırasında mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaş nedeniyle meşru savunmada işlediği ve bu nedenle kusurunun bulunmadığına karar vererek, cezalandırılmasına yer olmadığına hükmetti.

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