AB ülkesinin ordusu Türkçe öğrenecek...

Bu işbirliği protokolü ile Macaristan Savunma Bakanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler mensupları ve sivil personel, YEE'nin deneyimli Türkçe okutmanları ve özel eğitim materyalleri eşliğinde Türkçe öğrenme fırsatı yakalayacak.

AVRUPA ÜLKESİYLE SÜRPRİZ İMZA! ASKERLERİ TÜRKÇE ÖĞRENECEK

Eğitim programı, askeri terminoloji ve savunma alanına odaklanırken günlük Türkçe kullanımını da ihmal etmeyecek. Böylece Macar personeli, Türk meslektaşlarıyla daha rahat iletişim kurabilecek, ortak projelerde daha aktif görev alabilecek ve iki ülke arasındaki savunma işbirliği yeni bir boyut kazanacak.

Protokolün kapsamı sadece dil eğitimiyle sınırlı değil. Türk kültürü ve tarihini tanıtan etkinlikler düzenlenerek iki ülke halkları arasında daha güçlü bağlar kurulması hedefleniyor.

Macaristan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Dr. Kutnyanszky Zsolt Krisztian, bu protokolün NATO müttefiki Türkiye ile askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliğini kültürel ve eğitim alanında da ilerletmek adına stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Kısacası, Türkçe, Macaristan savunma alanında ortak bir dil olmaya aday! Bu girişim, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra, savunma alanında karşılıklı anlayışı ve işbirliğini artırma potansiyeli taşıyor.