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Antalya'da imam nikahlı yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 19:41, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 19:42
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Antalya'da imam nikahlı yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Güzeloba Mahallesi'nde H.A'yı (39) evlerinde öldürdükten sonra polise teslim olan A.P'nin (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uncalı Semt Polikliniği'ndeki sağlık kontrolünün ardından zanlı adliyeye getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan zanlı, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüpheli A.P'nin ilk ifadesinde, "Eşim işe başladıktan sonra evden çok uzaklaştı. Bana kötü davranmaya başladı. Hakaretler etmeye başladı. Ben de hayatında başkası olduğunu düşündüm. Eve çiçek falan gelmişti. Sürekli tartışıyorduk, bu yüzden öldürdüm." dediği öğrenildi.

Kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Kadının yakınları, cenazenin teslimi sırasında gözyaşı döktü.

H.A'nın cenazesinin Adana'da toprağa verileceği, 6 çocuğundan 4'ünün devlet koruması altına alındığı belirtildi.

- Olay

2238 Sokak'taki bir apartman dairesinde ikamet eden A.P. ile H.A. arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine A.P, çocuklar okuldayken H.A'yı evde silahla öldürerek polis merkezine teslim olmuştu.

Öldürülen kadının, A.P. ile 12 yıllık birlikteliğinden 3 çocuğunun olduğu, önceki evliliğinden de 3 çocuğunun bulunduğu belirtilmişti.

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