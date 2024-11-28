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RTÜK'ten ceza almıştı: S Sport'tan yayınları durdurma kararı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yasa dışı bahis reklamlarına yer verdiği gerekçesiyle ceza alan dijital yayın platformu S Sport, İspanya ve İtalya liglerini yayınlamama kararı aldığını açıkladı. S Sport, La Liga ve Serie A maçlarındaki sanal reklamlara müdahale etme haklarının olmadığını ve ilgili liglere bu talebin reddedildiğini belirtti.

Haber Giriş : 28 Kasım 2024 19:57, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 19:58
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RTÜK'ten ceza almıştı: S Sport'tan yayınları durdurma kararı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yayınlarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verdiği gerekçesiyle ceza verdiği S Sport, İspanya ve İtalya Ligi birinci liglerini yayınlamama kararı aldığını duyurdu.

RTÜK, S Sport+, EXXEN TV ve TV8'e spor karşılaşması yayınlarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verdikleri gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verdi.

Ceza sonrası S Sport'tan yapılan açıklamada La Liga ve Serie A maçlarındaki sanal reklamlara ilişkin tüm haklar ve buna bağlı gelirlerin ilgili liglere ait olduğu belirtildi.

"Ligden gelen yayına müdahale hakkımız yok"
Yayıncı kanaldan gelen sinyale müdahale etme haklarının olmadığı belirtilen açıklama "Bu liglerden yasadışı bahis reklamlarından arındırılmış sinyal göndermeleri talebimiz reddedilmiş; Türkiye'ye gönderilen sinyalin, Türkiye dahil birçok ülkeye aynı anda ve aynı içerikte gönderildiği ve yayıncı kanalların bu sinyale müdahale etme hakkının olmadığı ilgili ligler tarafından yazılı olarak tarafımıza beyan edilmiştir." denildi.

Daha önce kamuoyuna durumun bildirildiği belirtilen açıklamada "Maalesef sosyal medyada grubumuzu karalayan paylaşımlar devam etmiş ve eksik bilgi ile kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki: içinde bulunulan ve tüm sektörü ilgilendiren bu durum bütün resmi kurumlarla ve ilgili paydaşlarla defalarca paylaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

"Türkiye'ye özel sinyal için talebimizi yineledik"
S Sport, RTÜK'ün dün duyurduğu idari para cezasının ardından bu hafta sonu İspanya ve İtalya liglerini, La Liga ve Serie A maçlarını, yayınlamama kararı aldığını açıkladı.

Açıklama "Bu cezanın bize tebliğ edilmesini beklerken, bu yayınların devamı halinde yasal olarak para cezasından çok daha ağır müeyyidelere maruz kalabileceğimiz için bu hafta sonu La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamama kararı almak zorunda kaldığımızı üzülerek bildiririz. Amacımız, yasal yükümlülüklere uygun şekilde hareket ederken izleyicilerimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve onların olası mağduriyetlerine de engel olmaktır. Yayıncı kuruluş olarak izleyicilerimizi çok sevdikleri bu içeriklerden mahrum bırakmak ve yükümlülüğümüz olan liglerle anlaşmalarımızı riske atmak pahasına aldığımız bu kararı ilgili liglere yazılı olarak da bildirdik ve Türkiye'ye özel sinyal için olan talebimizi yineledik" denildi.

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