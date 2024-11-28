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Beşiktaş'a gol atan İsrailli futbolcudan provokasyon: UEFA ceza verecek mi?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tarafsız sahada karşılaştığı Maccabi Tel Aviv maçında siyah beyazlılara gol atan İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky provokatif bir eylemde bulundu. Tepki çeken hareket sonrası gözle UEFA'ya çevrildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 22:59, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 23:03
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Beşiktaş'a gol atan İsrailli futbolcudan provokasyon: UEFA ceza verecek mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile güvenlik gerekçesiyle Macaristan'da oynadığı karşılaşmanın ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky, gol sevinci nedeniyle tepki çekti.

İsrailli futbolcu gol sevincinde İsrail bayrağını gösterdi ve asker selamı verdi.

Bu hareketin ardından gözler UEFA'ya çevrildi. A Milli Takım'ın Fransa maçında gol sevincinde asker selamı vermesi üzerine disiplin soruşturması açmıştı.

Soruşturmanın ardından asker selamının politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü belirtilmiş ve asker selamı verilen milli oyunculara kınama cezası verilmişti.

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