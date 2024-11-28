Beşiktaş Macaristan'da kayıpla dönüyor
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu. Süper Lig'de üst üste 4 maçtır kazanamayan Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 2 maç sonra kaybetti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Kasım 2024 23:01, Son Güncelleme : 28 Kasım 2024 23:02
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.
Siyah beyazlılar sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Temsilcimizin tek golünü Rafa Silva kaydetti.
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Lyon ve Malmö galibiyetlerinden sonra ilk kez sahadan yenilgi ile ayrılıp 6 puanda kaldı.