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29 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

29 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 00:07, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 00:10
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29 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek, parti genel merkezinde DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek.

(İstanbul/08.30/Ankara/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Dünyası Arabulucular Birliğinin düzenlediği Uluslararası 1. Arabuluculuk Şurası'na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde Esenlik Sempozyumu'na, Antalya Tekirova'da 15 Temmuz Derneği 8. Geleneksel Şehit Aileleri Buluşması Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/Antalya/16.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TRT World Forum" programının "Yarını Dönüştürmek: Eko-Rejenerasyonun Gücü" oturumunda konuşma yapacak.

(İstanbul/17.00)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'da çeşitli temaslarda bulunacak.

(Londra)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Türkiye Tarım Zirvesi'ne ve Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30-15.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'da Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Karasu Limanı'nda inceleme yapacak, açıklamalarda bulunacak.

(Sakarya/11.15-16.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme verilerini ve ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ticari gayrimenkul fiyat endeksi, Kasım 2024 dönemine ilişkin finansal istikrar raporu ile Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin ekim ayı sonuçlarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00/10.30/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

3- İrlanda'da halk, erken genel seçim için sandık başına gidecek.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'nin Geleceği" başlıklı "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi Açılış Programı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- YÖK Başkanı Erol Özvar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Programı'na ve "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu" toplantısına iştirak edecek.

(Niğde/10.30/11.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor maçıyla başlayacak.

(Antalya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Kocaelispor-Adanaspor maçıyla başlayacak.

(Kocaeli/20.00)

3- Nesine 3. Lig'in 13. haftası, 3. Grup'ta oynanacak 1 maçla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Manisa Basket-TOFAŞ maçıyla başlayacak.

(Manisa/19.00)

5- THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında; Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını konuk edecek, Anadolu Efes ise Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Lyon/23.00)

6- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 11. haftası, Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(İzmir/14.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 12. haftası, Nilüfer Belediyespor-DEPSAŞ Enerji maçıyla başlayacak.

(Bursa/19.00)

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