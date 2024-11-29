6 ile yeni emniyet müdürü atandı

Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi gereğince Cengiz AYDIN, Semih isa ÇAMURTAŞ ve Osman ÖZTÜRK atanmıştır.

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