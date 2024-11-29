DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?

Erdoğan'ın bu konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşerek, ziyaretle ilgili izin sürecinin hızlandırılması talimatını verdiği ifade edildi.

Erdoğan'ın, geçmişteki çözüm sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için, yeni sürecin 'temkinli ve dikkatli' yürütülmesi talimatını verdiği öğrenildi.

DEM Parti'nin Adalet Bakanlığı'na bu konuda yaptığı başvurunun kısa sürede olumlu sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; MİT bir 'ön hazırlık' yapacak, bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra DEM heyetinin İmralı'ya gitmesine izin verilecek.

AK Parti kaynakları "Öcalan, DEM'lilere örgütle bağlantılarını kesmeleri, örgütün de lağvedilmesi yönünde bir şey söylerse; İmralı ziyaretlerinin devamı gelir" değerlendirmesini yaptı.