Tartışılan kitabın yazarı konuştu: Skandal harita nasıl basıldı?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin yaptığı korsan yemine engel olmamakla suçlanan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), yeni bir tartışmayla çalkalandı. Harbiyelilere okutulan "Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet" isimli kitabın kapağında Güneydoğu Anadolu Türkiye'den ayrılmış gösterildi. Türkçe konuşulan bölgeler kırmızı ile işaretlenirken Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Van gibi iller yok sayıldı.

Üniversite içindeki bazı askerlerin kendilerine yakın bir internet sitesine servis ettiği harita ortalığı karıştırdı. MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kara Harp Okulunda okutulmak için hazırlanan kitabın kapağında herhangi bir görsel bulunmadığını bildirdi. Yazılı açıklamada bulunan Prof. Dr. Afyoncu, dolaşıma sokulan kitabın kapağıyla ilgili şu izahatı yaptı: "Kapak üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar 20 gün önce derhal toplatılmıştır. Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhal idari ve adli süreç başlatılmıştır."

O HOCAYA ULAŞTIK



Kitabın editörlüğünü Türkolog Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu yaptı. Türkçe ve Türk Edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalarıyla bilinen Emiroğlu, Ardahan Posof doğumlu. Uzun yıllar Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümünde öğretim elemanı olarak çalıştı. Yunus Emre Enstitüsü Varşova Müdürü olarak görev aldı. Emiroğlu'nun akademik geçmişiyle olayın biçimi "Bu bir kumpas mı?" sorusunu akla getirdi. Üç aydır korsan yemin yapan disiplinsiz teğmenleri aklamaya çalışan CHP medyası, MSÜ'ye algı operasyonu yaparak Prof. Dr. Emiroğlu'nu hain ilan etti. Varşova'da yaşayan Prof. Dr. Emiroğlu'na ulaştık, olayın aslını sorduk. Ahıska Türkü olduğunu, ömrünü Türk dilini ve kültürünü anlatmaya adadığını belirten Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, şunları anlattı:

Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet ders notu, alanında uzman öğretim elemanları tarafından benim editörlüğümle kaleme alındı. Ders notu basılırken, üniversitenin basılı ders notları için öngördüğü düz beyaz zemin üzeri dersin adı yer alan kapak tasarımını kendimce yetersiz gördüm. Masrafı tarafımdan karşılanmak üzere kurum dışı bir grafikçiye daha göze hitap eden bir kapak tasarımı yaptırmak istedim. Bu esnada verdiğim Türkçe konuşulan coğrafya haritasını grafikçi, çözünürlüğü düşük olduğu gerekçesiyle internette açık kaynaktan bulduğu bir başka haritayla değiştirmiş. Maalesef haritadaki bu değişikliği Varşova'ya dönüş günüme denk geldiği için fark edemedim. İyi niyetle çıktığımız bu yolda, kastını aşan bir dikkatsizlik neticesinde asla istemediğimiz bir durum ortaya çıktı.

"ÖMRÜMÜ ADADIM"



Ömrünü Türk dili ve kültürü için araştırmaya adamış bir akademisyen olarak, kamuoyunda böylesi bir tartışmanın konusu olmak hem beni hem de ders notunun bölümlerini kaleme alan yazarları fevkalade üzdü. Kabul ediyorum, olmamalıydı. Editör olarak, yanlışlık eseri de olsa, ortaya çıkan durumun sorumluluğunu alarak MSÜ Kara Harp Okulundaki görevimden istifa ettim. Üniversite yönetimini ve ders notunu hazırlayanları tanımadan sosyal medyada töhmet altında bırakıp linç etmek, velev ki kimilerince milli hassasiyetler gerekçe gösterilerek yapılsa dahi, kanaatimce hakkaniyetli değil.

Beni vatan hainliğiyle suçladılar. Çok zoruma gitti. Dün uyumadım. Sessiz, sakin, emek veren bir insanım. 20 kitap yayınladım. Bu kurum içi ders kitabıydı. Ordumuz en hassas kurumumuz, yıpratılmamalı. Ayrıca maalesef internet, bu tür yanlış haritalarla kaynıyor. "Tonyukuk Institute"da bile bu yanlış haritalar çıkıyor.

FATİH SELEK