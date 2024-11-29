Ak Parti'de ilk kongre Kahramanmaraş'ta

Genel merkez yönetimi süreci hızlandırmak için il kongrelerini bir ay öne çekti. Süreç hızlı bir şekilde yürütülebilirse mart ayında başlayacak Ramazan ayı öncesi büyük kongre yapılacak.

KONUTLARI TESLİM EDECEK



Parti kaynakları büyük kongreyi ne kadar erken yapılırsa değişim sürecinin o kadar çabuk başlayacağına işaret ediyor. Buna rağmen bazı parti kaynakları Ramazan ayı öncesi il kongrelerinin bitirilmesinin zor olduğuna dikkat çekiyor.Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk startı yarın (cumartesi) Kahramanmaraş'tan verecek. Erdoğan, burada hem kongreye katılacak hem de hak sahiplerine inşaatı tamamlanan deprem konutlarını teslim edecek.

Resul Ekrem Şahan