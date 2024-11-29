Bütçe'den sonra Meclis'e gelecek: Haber telif sayılacak

Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?
DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?
Yönetmelik değişti: Ticari taksi ve dolmuşlara kamera şartı!
Yönetmelik değişti: Ticari taksi ve dolmuşlara kamera şartı!
'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'
'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
MSÜ Kara Harp Okulu editöründen açıklama: Kastını aşan dikkatsizlik
MSÜ Kara Harp Okulu editöründen açıklama: Kastını aşan dikkatsizlik
'Sahih dini bilgileri içeren 'yapay zeka chatbotlar' geliştirilmelidir'
'Sahih dini bilgileri içeren 'yapay zeka chatbotlar' geliştirilmelidir'
Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
Valilik, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi
Valilik, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi
Aile Sağlığı Merkezi'nde 'Sağlık raporu' için dehşet saçtı
Aile Sağlığı Merkezi'nde 'Sağlık raporu' için dehşet saçtı
Ardahan'da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Ardahan'da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Uçum: Önümüzdeki yıl ülke içinde ortada bir terör riski olmayacak
Uçum: Önümüzdeki yıl ülke içinde ortada bir terör riski olmayacak
Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!
Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!
MB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
MB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
Papa yıldönümü ziyareti için Türkiye'ye geliyor
Papa yıldönümü ziyareti için Türkiye'ye geliyor
Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu
Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu
'Yasa dışı bahse bulaşanların mal varlıklarına el konulacak'
'Yasa dışı bahse bulaşanların mal varlıklarına el konulacak'
TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' iddialarına açıklama
TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' iddialarına açıklama
MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına dair açıklama
MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına dair açıklama
YÖK'ten eksi netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarına yalanlama
YÖK'ten eksi netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarına yalanlama
MSB: Kılıçlı yeminde Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
MSB: Kılıçlı yeminde Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına soruşturma
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına soruşturma
Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor
Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor
AYM: Boşanma davası açmak için 1 yıl evli kalmak şart
AYM: Boşanma davası açmak için 1 yıl evli kalmak şart
1 Aralık'ta başlayacak: En az 600 lira ödenmesi gerekiyor
1 Aralık'ta başlayacak: En az 600 lira ödenmesi gerekiyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bütçe'den sonra Meclis'e gelecek: Haber telif sayılacak

Haberin telif sayılmasını düzenleyen dijital telif yasasında hazırlıklar tamamlandı. Hüseyin Yayman, "Bütçeden sonra Meclis'e gelecek" dedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 08:43, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 08:44
Yazdır
Bütçe'den sonra Meclis'e gelecek: Haber telif sayılacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, haberin telif sayılmasını düzenleyen dijital telif yasa çalışmasında hazırlıkların tamamlandığını, 2025 yılı bütçesinin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Teklifin haberin telif sayılmasını içerdiğini ve emek hırsızlığına geçit verilmeyeceğini söyleyen Yayman, "Dijital Telif Yasa'sında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra Meclis'e gelecek" dedi. Hüseyin Yayman, sanal kumar konusunda TBMM'nin ön alması ve inisiyatif geliştirmesi gerektiğini vurgulayarak, oyun siteleri konusunu da komisyon olarak ele almaları gerektiğini kaydetti. Oyun platformlarının şiddeti teşvik etmesini, aile yapısını tehdit etmesini kabul etmediklerinin altını çizen Yayman, "Özgürlükler önemlidir ama aile vazgeçilmezdir. Çocuklarımız geleceğimizdir ve vazgeçilmezdir. Çocuklarımızın tertemiz dimağlarının cinsiyetsizleştirme propogandasına maruz bırakılmasını, bazı sapkın fikirlere yönlendirilmesine, birtakım zararlı alışkanlıklara maruz bırakılmasını asla uygun bulmuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Komisyon, DISNEY XD Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi yetkililerini dinledi. The Walt Disney Company (TWDC) Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, şirket hakkında bilgi verirken, Türkiye'de bulunan iki ofiste 400'ün üzerinde çalışanın bulunduğunu bildirdi. Platformun Türkiye'deki içerik hacmine de değinen Soner, 800 dizi, bin 400 film, bin 700 sezon, 28 bin bölüm olmak üzere toplam 30 binin üzerinde içerik olduğunu bildirdi.

60 MİLYON TL BAĞIŞ YAPILDI

Şirketin sosyal sorumluluk projelerine ilişkin de bilgi veren Soner, Türk Eğitim Vakfı işbirliğinde depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için düzenledikleri bağış gecesinde 60 milyon TL bağış yapıldığını, bunun 40 milyonun Türk Eğitim Vakfı'nın hesaplarına geçtiğini, kalan kısmı için de tahsilatların yapılmaya devam ettiğini söyledi. Soner, sunumunu tamamlamasının ardından milletvekillerinin "Herhangi bir lobiden Atatürk dizisini yayınlamama konusunda bir baskı geldi mi?" sorusuna "Baskı ve talep gelmedi" yanıtını verdi. Tek bir diziyi değil birçok diziyi platformada yayından kaldırmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Komisyon Başkanı Yayman ise sosyal medya kuruluşlarının ardından ilk defa bir içerik üreticisinin komisyonda dinlendiğine işaret etti.

ÖNDER YILMAZ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber