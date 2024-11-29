Talihsiz genç kız: Korkudan yurduma gidemiyorum

Konya'da saplantılı sevgilisi Hüseyin S. tarafından dehşeti yaşayan S.A. isimli genç kız, şüphelinin serbest kalmasına anlam veremediğini söyledi. Talihsiz kız, "Korktuğum için kaldığım yurda bile gidemiyorum. Can güvenliğim yok" dedi.

DARP İZLERİ RAPORLA SABİT

Öte yandan S.A.'nın darp raporu da ortaya çıktı. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek kontrolden geçen S.A.'nın yüzünün dışında sırt bölgelerinde ve koltukaltı kısmında da çizgi şeklinde izlere rastlandığı kaydedildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmasının da sürdüğü belirtildi. Genç kızın Gaziantep'e ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.

SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ

Genç kıza dehşeti yaşayan Hüseyin S.'nin ifadesine SABAH ulaşmıştı.

Mahkemedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin S. genç kızın gittikleri gece kulübünde sinir krizi geçirip kendi kendini yaraladığını ileri sürdü.

S.A.'ya attığı 'Pişmanım' mesajını ise "Onu gece kulübüne götürerek kendisini yaralamasına üzüldüğüm, kendisine alkol aldırdığım için pişman olduğumu söylemek için bu mesajı attım" diye savunmuştu.

TOLGA YANIK



