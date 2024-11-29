Meteoroloji saat vererek 'sağanak yağış' uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.