TEM Otoyolu'nda tanker kamyona çarptı: Trafik durma noktasına geldi
Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı. Araç geçişi yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafik yer yer durma noktasına geldi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 09:08, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 09:34
Kaza, TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki bir yakıt tankeri, aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı.
Kazada, tanker sürücüsü hafif yaralandı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yolda güvenlik tedbiri alındı.
Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı. Trafik yan yoldan kontrollü şekilde sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.