Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?
DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?
Yönetmelik değişti: Ticari taksi ve dolmuşlara kamera şartı!
Yönetmelik değişti: Ticari taksi ve dolmuşlara kamera şartı!
'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'
'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
MSÜ Kara Harp Okulu editöründen açıklama: Kastını aşan dikkatsizlik
MSÜ Kara Harp Okulu editöründen açıklama: Kastını aşan dikkatsizlik
'Sahih dini bilgileri içeren 'yapay zeka chatbotlar' geliştirilmelidir'
'Sahih dini bilgileri içeren 'yapay zeka chatbotlar' geliştirilmelidir'
Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
Valilik, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi
Valilik, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi
Aile Sağlığı Merkezi'nde 'Sağlık raporu' için dehşet saçtı
Aile Sağlığı Merkezi'nde 'Sağlık raporu' için dehşet saçtı
Ardahan'da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Ardahan'da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Uçum: Önümüzdeki yıl ülke içinde ortada bir terör riski olmayacak
Uçum: Önümüzdeki yıl ülke içinde ortada bir terör riski olmayacak
Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!
Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!
MB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
MB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
Papa yıldönümü ziyareti için Türkiye'ye geliyor
Papa yıldönümü ziyareti için Türkiye'ye geliyor
Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu
Bakanlığın alacağı Gelir Uzman Yardımcısı sayısı belli oldu
'Yasa dışı bahse bulaşanların mal varlıklarına el konulacak'
'Yasa dışı bahse bulaşanların mal varlıklarına el konulacak'
TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' iddialarına açıklama
TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' iddialarına açıklama
MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına dair açıklama
MSB'den, sosyal medyada paylaşılan kitap kapağına dair açıklama
YÖK'ten eksi netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarına yalanlama
YÖK'ten eksi netlerle yerleştirme yapıldığı iddialarına yalanlama
MSB: Kılıçlı yeminde Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
MSB: Kılıçlı yeminde Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına soruşturma
Kapalıçarşı'da piyasaya sahte dolar sürüldüğü iddiasına soruşturma
Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor
Maaş adaletsizliği beyin göçünü tetikliyor
AYM: Boşanma davası açmak için 1 yıl evli kalmak şart
AYM: Boşanma davası açmak için 1 yıl evli kalmak şart
1 Aralık'ta başlayacak: En az 600 lira ödenmesi gerekiyor
1 Aralık'ta başlayacak: En az 600 lira ödenmesi gerekiyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL

Trafikte zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık pazar günü başlayacak. Özel araçlar için bir zorunluluk bulunmuyor. Uygulama ticari araçları kapsıyor. Kış lastiği takmayan ticari araç sahiplerine ciddi para cezaları uygulanacak. İşte detaylar...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 09:22, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:13
Yazdır

Zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'a kadar sürecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri gereği tüm ticari araçların kış lastiği takması zorunlu olacak. Özel araçlar için yasal bir zorunluluk olmasa da, yetkililer bu araç sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını öneriyor.

TAKTIRMAYANLARA CEZA KESİLECEK

Kış lastiği takmayan ticari araç sahiplerine 2024 yılı için 4 bin 069 TL para cezası uygulanacak. Bu ceza, 1 Ocak 2025 itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranına göre artacak.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ

Lastik değişim ücretleri, araç jantlarının büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor:

  • 13 ve 14 inç jantlar için 600 TL
  • 15 ve 16 inç jantlar için 750 TL
  • 17 inç jantlar için 850 TL
  • 18 inç jantlar için 950 TL
  • 19 inç jantlar için 1.100 TL
  • 20 ve 21 inç jantlar için 1.250 TL olarak belirlenmiş

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber