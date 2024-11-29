Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL

Zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'a kadar sürecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri gereği tüm ticari araçların kış lastiği takması zorunlu olacak. Özel araçlar için yasal bir zorunluluk olmasa da, yetkililer bu araç sahiplerine de kış lastiği kullanmalarını öneriyor.

TAKTIRMAYANLARA CEZA KESİLECEK

Kış lastiği takmayan ticari araç sahiplerine 2024 yılı için 4 bin 069 TL para cezası uygulanacak. Bu ceza, 1 Ocak 2025 itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranına göre artacak.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ

Lastik değişim ücretleri, araç jantlarının büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor: