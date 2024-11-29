'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'

Son aylarda bazı bankalar konut kredisi faizlerini yüzde 3'ün altına çekerken, nakit parası olanlar da fırsat görüp konut alımına geçti. Ancak faiz oranlarının halen yüksek, krediye erişimin zor ve sınırlı olması satışları baskılıyor. Bu da fiyat yükselişini sınırlıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Konut Fiyat Endeksine göre, ekim ayında konut fiyat endeksi aylık yüzde 2,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 artarken, reelde yüzde 14,7 azaldı. Böylelikle reel düşüş 8'inci ayda da sürdü. Fiyatların dip yaptığını söyleyen Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, yükseliş beklentisine işaret etti.

Ters döngü kırılacak



Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül, gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri ve firmanın yeni projelerini Aycan Fenercioğlu'yla konuştu. "Bir şey almak için bugün en doğru zaman, bu fiyatları bir daha bulamazlar" diyen Fenercioğlu, konut fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Fiyatlardaki düşüş devam etmez, artık artışa geçer. Çünkü maliyetler de artıyor.

Konut fiyatında yükseliş trendine geçeriz artık. Yeni yıldan sonra öyle olur." Dünyadaki menkul artış hızının, gayrimenkulün çok üstünde olduğuna dikkati çeken Fenercioğlu, "Piyasada para çoğaldığı, gayrimenkul ise hızla çıkmadığı için fiyatı her zaman dünyada artar. Çünkü piyasaya para çıktığı zaman alım gücü artmış olacak, o zaman da tersine dönüş başlar. Talep artınca da fiyatlar artar. Bu bir döngüdür. Bence ters döngünün kırılmasının yaşandığı yerdeyiz artık. Konut fiyatlarında dipteyiz, artık yukarı dönüş başlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 1,5 yılda konut geliştiricilerinin ciddi rağbet gösterdiği KKTC'de üç yıl önce yatırıma başladıklarını açıklayan Fenercioğlu, belirli bölgelerde yatırımları olduğunu belirterek, "Bizim Kıbrıs'ta Lefke, Girne, Esentepe, Geçitkale'de var, şimdi Güzelyurt ve Gaziveren'de de projemiz olacak. Böylelikle Kıbrıs'taki 8 projemiz 10'a çıkacak. Yeni başlayacak iki yeni projemize de 50 milyon pound yatırım gerçekleştireceğiz. Satışlar başladı, özellikle Türk vatandaşlarından ciddi talep alıyoruz. Kıbrıs'ta genel olarak yüzde 70-80 Türklerin talebi var" diye konuştu.

İzmir ve Antalya'ya 170 milyon Euro



Kıbrıs dışında Antalya'da devam eden, İzmir'de ise yeni bir projeye başlayacaklarını açıklayan Fenercioğlu, "İzmir'de Göztepe bölgesinde kentsel dönüşüm projesine başlayacağız. Yatırım değeri 110-120 milyon euro civarında. Antalya'da devam edenler de toplam yaklaşık 50 milyon euro değerinde. İstanbul'da da kentsel dönüşüm yapmayı planlıyoruz, bölgeler için araştırıyoruz" diye konuştu. Kentsel dönüşüme de değinen ve dönüşümün uzlaşı sanatıyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Fenercioğlu, "Herkes kendi tarafından baktığında anlaşmazlıklar oluyor. Türkiye ve İstanbul>un birçok yerinde anlaşmazlıklar oluyor ve süreç de ilerlemiyor. Geçen yıl kanunda 3'teki çoğunluğu yüzde 50 artı 1'e indirdiler. Bu olumlu bir gelişme. Yeni desteklerle daha da hızlanacağını düşünüyorum" dedi.

Proje GYF için başvurduk



Bu noktada finansmanın da önemli olduğunu ve proje gayrimenkul yatırım fonlarının sektöre yeni bir soluk getireceğinin altını çizen Fenercioğlu, kendilerinin de bir fonlarını, proje gayrimenkul yatırım fonuna (Proje GYF) çevirmek için SPK'ya başvuruda bulunduklarını açıkladı. Fenercioğlu, "Proje GYF'nin, sektöre iki yönde katkısı olacak. Birincisi, kurumsal finansmanla buluşacak, yeni bir can olacak. İkincisi de daire alamayan belli bir kesim, aslında fonlar aracılığıyla bir dairenin belli bir kısmını alabilecek. Yani, küçük tasarruflarla büyük yatırıma ortak olabilecekler. Bu anlamda sektöre olumlu katkısı olacak" diye konuştu.

KKTC'de Türkler 3 daire alabiliyor



KKTC'de geçen yıl yapılan bir düzenlemeye Türk vatandaşların avantajlı duruma geldiğine işaret eden Aycan Fenercioğlu, "Ada'da, eskiden Türk yatırımcılar bir daire alabiliyordu, şu anda üç tane alabiliyorlar. Poundla kira getirisi var. Bunlar Kıbrıs'a daha çok yönlendirdi. Önümüzdeki beş yılda Kıbrıs'taki daire fiyatlarının ciddi artış göstermesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Faizde bizi mutlu edecek günler 2026'da



BDDK'nın kredilerde risk ağırlığını düşürmesinin ardından, bazı bankaların ilk evimde kampanyayla konut kredisinde faiz indirimine gitmesinin talebi hareketlendirdiği söyleyen Fenercioğlu, "Çok ufak faiz düşüşleri bile sektöre bir umut. Bu faiz indirimi sektörde bir kıpırdama başlattı. Tapuda yapılan işlem sayısı arttı. Önümüzdeki yıl da faiz oranları ciddi geri gelirse, direkt olarak sektöre ciddi olarak katkı sağlayacağını düşünüyorum. Olası faiz indiriminin sektöre yansıması 2025 yılının ikinci çeyreği, 2026 yılını bulur. Dünyada paranın ucuzlamasıyla illaki bu rekabet olacak, faiz indirimi olur. Faizde bizi mutlu edecek günler bana göre 2026 yılında olur" diye konuştu.