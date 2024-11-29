2025 trafik cezası tutarları belli oldu!
2025 yılına dair yeniden değerleme oranları geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 43,93 olarak gerçekleşen yeniden değerleme oranlarıyla birlikte 2025'te trafik cezaları önemli ölçüde artacak. Kırmızı ışıkta geçmekten alkollü araç kullanmaya pek çok cezasının yer aldığı trafik cezalarında, ceza ödemesi 46 bin TL'yi buluyor... İşte 2025 yılına drift, kırmızı ışıkta geçme, hatalı park vb. pek çok trafik cezasına ait para cezaları...
Trafik cezaları 2025 yılı itibarıyla büyük oranda artacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranına göre trafik cezalarına %43,93 zam yapılacak. Bu artış, sürücülerin dikkatsizlik ve kurallara uyumsuzluk durumunda daha ağır cezalarla karşılaşacağı anlamına geliyor. Özellikle hız sınırını aşma, alkollü araç kullanma, kırmızı ışık ihlali gibi hatalarda cezalar ciddi şekilde yükseldi.
Yeni trafik cezaları ve artış oranları (2025 TRAFİK CEZASI TARİFESİ)
2025 yılında uygulanacak trafik cezaları, önceki yıla göre belirgin bir artış gösterdi. İşte en dikkat çeken ceza kalemleri:
Kırmızı ışık ihlali para cezası
2024: 1.506 TL 2025: 2.167 TL
Hatalı park
Para cezası: 2024: 691 TL 2025: 994 TL
Hız sınırını aşma (%10-30)
Para cezası: 2024: 1.506 TL 2025: 2.167 TL
Alkollü araç kullanma (ilk kez yakalananlar)
Para cezası: 2024: 6.439 TL 2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
Para cezası: 2024: 1.510 TL 2025: 2.173 TL
Engelli park yerini işgal etme
Para cezası: 2024: 1.383 TL 2025: 1.990 TL
Emniyet kemeri kullanmamak
Para cezası: 2024: 690 TL 2025: 993 TL
Drift yapmak
Para cezası: 2024: 32.233 TL 2025: 46.392 TL
Yasak olan yerde sollama yapmak
Para cezası: 2 bin 169 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak
Para cezası: 18 bin 679 TL
Aracı plakasız kullanmak
Para cezası: 11 bin 754 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak
Para cezası: 994 TL