Şırnak'ta terör operasyonunda 7 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 11:45, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:45
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda yapılan teknik takip sonucu adresleri belirlenen 7 şüpheli, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.