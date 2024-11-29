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Kurtulmuş'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına değerlendirme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadeleye ve Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına dair değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin terörü tamamen gündemden çıkarması gerektiğini belirterek, "Bir eli sandıkta bir eli silahta siyaset olmaz" dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 11:49, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:54
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Kurtulmuş'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına değerlendirme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına dair değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ve terörle siyaset arasında kesin bir çizgi olması gerektiğini ifade etti.

Kurtulmuş, "Terörsüz bir Türkiye mi, yoksa terörle mücadeleyi kanıksamış bir Türkiye mi? Hiç şüphesiz terörsüz bir Türkiye. Bir eli sandıkta, bir eli silahta siyaset olmaz. Terörle ve silahla ilgili olan herkesin bu alışkanlıklarını bırakması gerekiyor. Bu mesele bir muhalefet ya da iktidar meselesi değil, bir Türkiye meselesidir. Terörü tamamen gündemden kaldırmalıyız" dedi.

Yeni Anayasa çalışmaları

Kurtulmuş, 28. Dönem Meclisi'nin yeni anayasa yapma yetkinliğine sahip olduğunu vurguladı. Siyasi partilerle yapılan ilk görüşmelerde önemli bir katılım sağlandığını belirten Kurtulmuş, "Bu bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra anayasa çalışmalarına kaldığımız yerden devam edeceğimizi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayyum ve komisyon tartışmaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişi sırasında yaşanan gerilimi eleştiren Kurtulmuş, "Bu tür olaylar hoş değil. Bakanlara sorular sormak ve eleştiri yapmak demokratik bir haktır ancak engellemeler kabul edilemez" dedi.

Teğmenlerin kılıçlı yemin tartışmaları

Teğmenlerin kılıçlı yemin töreni sonrası başlayan disiplin soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, törenin ardından alternatif bir mezuniyet programı düzenlenmesini "disiplinsizlik" olarak nitelendirdi. Kurtulmuş, "Devlet erkanı çıktıktan hemen sonra başka bir mezuniyet töreni düzenlenmesi, askeri disiplinle bağdaşmaz" şeklinde konuştu.

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