Sobaya parlayıcı döktüler, patlama sonucu 5 lise öğrencisi yaralandı
Amasya'nın Göynücek ilçesinde römork imalatı yapan bir işletmede sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu meydana gelen patlama ve yangında 5 lise öğrencisinin yaralandığı bildirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 12:05, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 12:22
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede römork imalatı yapan işletmede stajyer olarak bulunan 5 lise öğrencisinin yanan sobaya parlayıcı madde dökmeleri sonucu patlama ve yangın meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, olayda öğrencilerin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedildi.