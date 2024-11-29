Bakan Şimşek'ten 'büyüme' değerlendirmesi: Ilımlı ve dengeli

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e hakaretten soruşturma
CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e hakaretten soruşturma
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı ne zaman?
Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek
Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek
Aile Sağlık Merkezi'nde taşkınlık çıkaran zanlı serbest bırakıldı
Aile Sağlık Merkezi'nde taşkınlık çıkaran zanlı serbest bırakıldı
Çocukların sosyal medya kullanımına dair düzenleme hazırlığı
Çocukların sosyal medya kullanımına dair düzenleme hazırlığı
Kurtulmuş'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına değerlendirme
Kurtulmuş'dan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına değerlendirme
SPK Başkanı açıkladı: Aralık'ta yeni halka arzlar geliyor
SPK Başkanı açıkladı: Aralık'ta yeni halka arzlar geliyor
Karahan: Para politikasındaki sıkı duruşumuza devam ediyoruz
Karahan: Para politikasındaki sıkı duruşumuza devam ediyoruz
Ankara'da artan trafiğe çözüm önerisi: Sıkışıklık ücretlendirmesi
Ankara'da artan trafiğe çözüm önerisi: Sıkışıklık ücretlendirmesi
Asgari ücret pazarlığında masada 4 işçi de olacak
Asgari ücret pazarlığında masada 4 işçi de olacak
Doktorla tartışan kadın bayıldı; oğlu doktoru darbetti
Doktorla tartışan kadın bayıldı; oğlu doktoru darbetti
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
Araç sahipleri için son 24 saat: Cezası 4 bin 69 TL
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
'Konut fiyatları dipte artık yükselişe geçer'
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Toplum huzurunu bozan tutuklanacak
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
Sahte dolar alarmı! Bu panik gerçek mi sanal mı?
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
MTV'de indirim bekleniyor, gözler Erdoğan'da
DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?
DEM Parti - Öcalan görüşmesi ne zaman?
Yönetmelik değişti: Ticari taksi ve dolmuşlara kamera şartı!
Yönetmelik değişti: Ticari taksi ve dolmuşlara kamera şartı!
'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'
'AYM'nin 101 ihlal kararı icra edilemedi'
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
MSÜ Kara Harp Okulu editöründen açıklama: Kastını aşan dikkatsizlik
MSÜ Kara Harp Okulu editöründen açıklama: Kastını aşan dikkatsizlik
'Sahih dini bilgileri içeren 'yapay zeka chatbotlar' geliştirilmelidir'
'Sahih dini bilgileri içeren 'yapay zeka chatbotlar' geliştirilmelidir'
Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil şarampole devrildi; öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı
Valilik, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi
Valilik, belediyelere ait kreş sayılarının bildirilmesini istedi
Ardahan'da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Ardahan'da köy muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Uçum: Önümüzdeki yıl ülke içinde ortada bir terör riski olmayacak
Uçum: Önümüzdeki yıl ülke içinde ortada bir terör riski olmayacak
Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!
Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!
MB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
MB: Kasım enflasyonunda da gıda fiyatları öne çıkacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Şimşek'ten 'büyüme' değerlendirmesi: Ilımlı ve dengeli

Bakan Mehmet Şimşek, büyüme verilerine yönelik değerlendirmesinde, "Dezenflasyon sürecinde büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 13:10, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 13:10
Yazdır
Bakan Şimşek'ten 'büyüme' değerlendirmesi: Ilımlı ve dengeli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde büyümenin, öngörüler doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrettiğini söyledi.

Bakan Şimşek, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan GSYH rakamlarını değerlendirdi.

Şimşek yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisi 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdü. Böylece ilk üç çeyrekte büyüme yıllık yüzde 3,2 gerçekleşti. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı." dedi.

Şimşek şöyle devam etti:

"Milli gelirimizin yaklaşık 4'te 3'ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor.

Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme, programımız sayesinde sağlandı. İlk üç çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net dış talep ise 1,9 puan katkı verdi.

İşgücü piyasasındaki görünüm dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdam yıllık 1 milyon kişi artarken, işsizlik oranı 0,5 puan gerileyerek yüzde 8,7 gerçekleşti.

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızla önemli kazanımlar sağladık. Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde yıllık enflasyon 26,9 puan azaldı. Mali disiplin güçleniyor. Yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranı üçüncü çeyrekte 2023 yılının aynı dönemine göre 3,6 puan düşerek yüzde 0,8'e geriledi. Türk lirasına artan güven ve dış kaynak girişiyle önemli ölçüde rezerv birikimi sağlandı. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu ülkemizin kredi notunu bu yıl iki kademe yükseltti.

Dezenflasyon sürecinde büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber