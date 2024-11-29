CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilişkin davaya devam edildi

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz 15 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Serdar Özkan, Serkan Çebi, Turgut Özcan, Vedat Ali Aydın, Mevlüt Emek, Kemal Taştan ve Filiz Palaz, savcılıkta verdikleri ifadelerinin geçerli olduğunu, dosyada aleyhe olan delilleri kabul etmediklerini belirtti.

CHP üyesi olduğunu belirten sanık Ahmet Özdemir ise il binasının alınma sürecine katkıda bulunduğunu, bağışı direkt Muammer Keskin üzerinden yaparak parayı elden verdiğini söyledi.

Parti üzerinden bağış yapmadığını öne süren Özdemir, beraat talebinde bulundu.

Sanıklar eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz'ın avukatı Gözde Fil, siyasi partilerin mali denetiminin Anayasa Mahkemesi tarafından yapıldığını, denetim sürecinin de devam ettiğini söyledi.

Denetim yapılmadan davanın açılmaması gerektiğini iddia eden Fil, denetim sonrasında davada durma kararı verilmesini talep etti.

Müvekkili Kaftancıoğlu'nun yurt dışında olması nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirten avukat Fil, mazeret sunduklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın avukatı Baver Kaya da müvekkillerinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirtti.

Keleş ve Yılmaz'ın bağış yapmadığını ve bağış alan konumunda olmadığını ifade eden Kaya, sanık Turan Taşkın Özer'in dosyasının ayrıldığını, müvekkilleri hakkında da ayırma kararı verilmesi gerektiğini kaydetti.

Duruşmada söz alan bazı avukatlar da davada durma kararı verilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, savunmaları alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmalarına hükmetti.

Sanıkların hepsinin savunması alındıktan sonra durma kararı verilmesi talebinin değerlendirilmesini karara bağlayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İddianamede, 11 Mart'ta X sosyal medya platformunda birçok farklı hesap ve kullanıcı tarafından, kimliği belirlenemeyen bir kişinin siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masaya dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok'taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019'da CHP'ye satıldığı anlatılan iddianamede, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu kaydediliyor.

İddianamede, Braka, dönemin CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve görüntülerin çekildiği ofisin sahibi avukat Gökhan Taşkapan tarafından imzalanan tutanakla parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu aktarılıyor.

Soruşturmaya konu taşınmazların hangi tarihte kim tarafından satın alındığının tespiti amacıyla Sarıyer Tapu Müdürlüğüne yazı yazıldığı, tapudan gelen cevaba göre, SEAS Besicilik Sanayi Ticaret Şirketi adına yetkili Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliği'nde 6 Kasım 2019'da "Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi" düzenlendiği, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019'da tescil edildiği bildiriliyor.

İddianamede, "Bir Tuğla Da Sen Koy" adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu'nda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Siyasi Partiler Kanunu'nun "bağışlar" ve "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddelerine değinilen iddianamede, "Kanunda yapılan düzenlemeye göre bağış yapan kişinin yapmış olduğu bağış karşılığında bağış miktarınca makbuz alması, bağışı kabul eden parti sorumlusunun ise teslim aldığı bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerekmektedir." bilgisi veriliyor.

İddianamede, bağış kampanyası kapsamında bağışta bulunmak isteyen kişilerin, parti banka hesaplarına para göndermek suretiyle bağışta bulunabilecekleri gibi, siyasi parti temsilcisi olarak hareket eden birden fazla kişiye veya parti sorumlusuna da bağışta bulunabileceklerine işaret edilerek, "Bu nedenle bağışı kabul eden parti sorumlusunun resmi olarak yetkilendirilmiş kişi olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bulunduğu konum ve parti içindeki durumu itibariyle bağış kabul edebileceği varsayılan ve bağışı kabul eden kişilerin 'bağış kabul eden parti sorumlusu' olarak kabul edilmesi gerekir." ifadeleri kullanılıyor.

İddianamede, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsünbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 sanık hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.