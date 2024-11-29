Bakan Uraloğlu açıkladı: Akyazı-Ankara arasına yeni otoyol

Sakarya Valiliğini ziyaretinde Vali Rahmi Doğan ve protokol üyelerince karşılanan Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra İl Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Uraloğlu, toplantıda Sakarya'nın ihtiyaçlarını ve yapılması gereken konuları masaya yatırdıklarını belirterek, aldıkları kararlarla hep birlikte çalışacaklarını, kenti daha gelişmiş bir il haline getirme hedefine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Uraloğlu, Sakarya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarında, büyük yatırımlarla kurulan fabrikalarla istihdama büyük katkı sağladığını, kentin sanayinin yükselen yıldızı haline geldiğini anlatarak, "Örneğin, Sakarya'yı milli demir yolu endüstrisinin kalbi haline getirdik. Yerli ve Milli Elektrikli Tren Setlerimiz ile Milli Banliyö Tren Setlerimizi TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde üretiyoruz. Demir yolu araçları üretiminde birçok özel firmamız da Sakarya'da faaliyet gösteriyor ve gençlerimiz kendi şehirlerinde iş imkanı bulabiliyorlar. Bu da şehrin göç vermesini engelledi ve nüfus artışına önemli ölçüde katkı sağladı." diye konuştu.

- "Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 281 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik"

Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 281 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kadar vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladıklarını, karşılamaya devam ettiklerini, kendilerini millete hizmet etme yolundan hiç kimsenin alıkoyamayacağını vurguladı.

Uraloğlu, tüm ülkede olduğu gibi Sakarya'da da önemli ulaşım ve haberleşme projelerini hayata geçirdiklerini dile getirerek, 2002 yılından bu yana Sakarya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 164 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, 2002'de 131 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 402,5 kilometreye çıkardıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yollarının 197 kilometresi BSK kaplamalıyken toplamda 561,4 kilometreye ulaştık. 109 kilometre tek platformlu yolumuzu da yeniden iyileştirdik. Akyazı'dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu ile Sakarya'nın ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla daha güçlendirdik. Adapazarı-Karasu-Akçakoca yolunu bölünmüş yol olarak inşa ettik. Geyve Ayrımı-Taraklı Yolu, Sakarya-Taraklı, Sinanoğlu-Limandere Şehir Geçişini hizmete açtık. Gümüşova Kavşağı ile Sakarya-Topca Köprülü Kavşağını inşa ettik. Bugün itibarıyla 18 milyar 247 milyon lira proje bedeliyle Erenler Otoyol Kavşağı-D-100 Bağlantı Yolu ve Kozluk Kavşağı Bölünmüş Yolu, Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu, Ormanköy-Akyazı-Dokurcun Yolu, D-100 Adapazarı Hanlı Kavşağı-Mekece Devlet Yolu, Mudurnu Deresi Köprüsü Yapımı gibi 9 ayrı karayolu projesine de devam ediyoruz.

Özellikle Kaynarca-Karasu-Kocaali Yolu, ülkemizin doğu-batı aksında kilit rol oynayan Karadeniz Sahil Yolu'nu, İstanbul-Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolu vasıtasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlaması bakımından çok önemli bir proje. İstanbul'dan Karadeniz Sahil Yolu'na ulaşımda D-100 Devlet Yoluna alternatif oluyor. Her gün ortalama 10 bin 500 aracın geçiş yaptığı güzergahta, bölgede hızla artan sanayi tesislerine, bağlantılı limanlara hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunacak, turizm faaliyetlerine katkı sağlayacak. 60,7 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında olan projemizde bugüne kadar 54 kilometrelik kesimi tamamladık. Kalan 6,7 kilometrelik bölümde çalışmalara süratle devam ediyoruz. 2025 yılı içerisinde projemizin tamamını bitireceğiz."

- "Hedefimiz, ülkemizin her noktasını 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda ihtiyaç duyulan ulaştırma ve haberleşme altyapısının ötesine taşımak"

Sakarya çevreyolunu, diğer adıyla Pekşenler yolunu da gündemlerine aldıklarını belirten Uraloğlu, "İki gidiş iki geliş olmak üzere 6 kilometre anayol ve 1,5 kilometresi bölünmüş yoldan oluşan 12 kilometre yan yol olmak üzere toplam 18 kilometre uzunluğunda proje ve planlama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlattıklarına işaret ederek, "Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolu'muzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle trafiğe hizmet vermesini planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantısı da tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız." diye konuştu.

Kara yollarında olduğu gibi Sakarya'nın demir yolu altyapısına da büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, "Sakarya il sınırlarındaki mevcut konvansiyonel hattın tamamını yeniledik. 13 Mart 2009 tarihinde hizmete başlayan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Sakarya'yı da Yüksek Hızlı Trenle tanıştırdık. Arifiye-Pamukova arasına 2. hattı inşa ettik. Doğançay Ripajı-1. kesim çalışmalarını tamamladık. 2. kesim çalışmalarına devam ediyoruz. 65 kilometre uzunluğundaki Adapazarı-Karasu Demiryolu Hattı Projesi için de proje ihale hazırlık çalışmalarını tamamladık. İnşallah, bu senenin sonunda, yetiştiremezsek 2025 yılının ilk çeyreğinde yapım ihalesini yapmayı planladık." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Sakarya'yı ulusal ve uluslararası deniz ticareti ve ihracatının merkezlerinden biri haline getiren Karasu Limanı'nı hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Sakarya'dan ayrılmadan önce Karasu Limanı'mıza da bir inceleme ziyareti gerçekleştirerek limanımızın geliştirilmesine dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hedefimiz, Sakarya'yı ve ülkemizin her noktasını, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda ihtiyaç duyulan ulaştırma ve haberleşme altyapısının ötesine taşımaktır. Sakarya için planladığımız her bir projenin şehrimizin ticaret, üretim ve turizm potansiyelini katbekat artıracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Çiğdem Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, belediye başkanları ve kurum müdürleri yer aldı.