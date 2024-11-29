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Kadın cesedi sanılmıştı, çiçeklik çıktı

Bir kadının akrabalarını ziyarete geldiği bahçe duvarından sarkan spor ayakkabı ve pantolon giydirilmiş bacağı görünce kadın cesedi sanıp sinir krizi geçirdiği nesnenin, çiçeklik olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 14:42, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:43
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Kadın cesedi sanılmıştı, çiçeklik çıktı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte akrabalarını ziyarete gelen kişi, apartmanın bahçe duvarının üzerinde, belden yukarısı kar altında, sarkan iki bacak görünce sinir krizi geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kadın cinayeti ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, duvarın üzerindeki nesnenin insan bedeni olmadığı belirlendi. Sinir krizi geçirip bayılan kadına ise sağlık ekipleri müdahale etti.

'BU NORMALDE ÇİÇEKLİK'

Bölgede kasap dükkanı işleten Ali Köse, "Normalde ceset değil bu. Bu normalde çiçeklik. Bu gördüğünüz maketi kayınvalidem yaptı. Ama kar yağdığından ağaç üzerine kapandığından dolayı baktığınızda ceset gibi görünüyor. Normalde bu üzerinde saksı var. Yazın çiçek açar. Yani güzel bir görsellik verir buraya. Ama akşam olduğundan dolayı bizim komşunun misafiri geliyor. Buraya arabayı koyuyorlar. Arabadan misafirinin eşi indiğinde, karşısında görmüş olduğunuz maketi görünce baygınlık geçiriyor. Rahatsızlanıyor. Ambulans geliyor. O arada ön caddede silah sesi geliyor. Millet de işte 'ne oluyor' diye binalardan bakınca, 'Kasapla tekel bayinin arasında cinayet işlendi' diyorlar. Emniyeti arıyorlar. Emniyet güçleri de geliyor. Geldiğinde de bakıyor, olumsuz bir olay olmadığından dolayı makete bakıyor. Maket olduğundan olay yerine yani raporunu, tutanağını tutup gidiyorlar. Kadın hakkında herhangi bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

BİRİNİN ADI 'İBİŞ', DİĞERİ 'ŞERAFETTİN'

Kasabın kayınvalidesi Pembe Ergen ise "O bir şeyden korkup bunu bahane etmiş olabilir. Çünkü bunun korkulacak hiçbir yanı yok. Akşam bir silah patladı. İki üç kere silah sıkıldı. O ondan korkmuştur. Ben bunu 3 sene önce internette gördüm. Ağabeyime sürpriz yapacaktım. Germir'de evimiz vardı. İnternette böyle bahçenin kenarına dizmişler. Ağabeyim de vefat edince çok üzüldüm. Yapmaktan vazgeçtim. Neşe vermedi bana. Ağabeyim öldükten sonra bu fikri yapmaya karar verdim. Sonra iki tane yaptım. Bir kız, bir oğlan. Ayakkabı giydirdim. Oraya da oturttum. Çok güzel, harikaydı. Bunun adını 'İbiş' koyduk. Diğerinin adını 'Şerafettin' koydum. Çok güzel çiçekler yaptım. Yazın bir gelin, buralar çok güzel olacak" diye konuştu.

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