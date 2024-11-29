İzmir Marşı iddiasına videolu cevap

Kara Harp Okulu'nda öğrencilerin İzmir Marşı okumasının yasaklandığına yönelik iddiaların gündeme gelmesinin ardından Milli Savunma Üniversitesi'nden yalanlama videolu cevap geldi.

İşte o videolu cevap;

Kara Harp Okulunda eğitimlerine devam eden Harbiyeliler. pic.twitter.com/0op90uO7sZ Milli Savunma Üniversitesi (@msuedutr) November 29, 2024

NE OLMUŞTU?

T24 yazarlarından Tolga Şardan, Büyüteç adlı köşesinde bugün Kara Harp Okulu'nda öğrencilerin İzmir Marşı okumasının yasaklandığını yazmıştı.

Şardan yazısında "Kılıçlı yemin töreni ile tartışmaların odağındaki Kara Harp Okulu'nda geçen yıl yine dikkat çekici bir dizi olayın yaşandığı bilgisine ulaştım. Sürecin merkezindeki gelişme; okulda eğitim gören öğrencilerin okuduğu İzmir Marşı'nın yasaklanması! Evet, yanlış duymadınız; stadyumlarda, mitinglerde, hemen yerde binlerin, on binlerin okuduğu marşın Kara Harp Okulu'nda okunması geçen yıl yasaklanmış. Aldığım bilgiye göre, İzmir Marşı'nın öğrenciler tarafından okunmasının yasaklanmasının gerekçesi "siyasi mesaj" taşıması." ifadelerini kullanmıştı.