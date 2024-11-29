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Erdoğan'dan sözünü kesen gence sert tepki: Siyonistlerin ağzı dili olma

TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü katılımcılardan biri tarafından kesildi. Duruma tepki gösteren Erdoğan, "Yavrum siyonistlerin buradaki dili ağzı olma. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz anlayamamışsınız." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 15:42, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 16:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmeler yapan Erdoğan'ın salondaki bir şahıs tarafından sözü kesildi.

"SİZ HALA ANLAYAMAMIŞSINIZ..."

Şahsın "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürürken..." şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Erdoğan, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistliğin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız." dedi.

Cumhurbaşkanı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İsrail hükümetinin bölgedeki yaşayan herkesi tehlikeye atan saldırganlığı karşısında bundan bize ne diyebilir miyiz? Bu savaş niye? Eğer bugün harekete geçmezsek ne zaman geçeceğiz. Gazzeli, Lübnanlıların acısı hepimizin acısıdır. Zalimin yanında duran zulmüne de ortak olur. Türkiye olarak devleti ve milleti ile Gazze'deki mezalime sesimizi yükseltiyoruz."

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