Erdoğan'dan sözünü kesen gence sert tepki: Siyonistlerin ağzı dili olma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmeler yapan Erdoğan'ın salondaki bir şahıs tarafından sözü kesildi.

"SİZ HALA ANLAYAMAMIŞSINIZ..."

Şahsın "Siyonistler faaliyetlerini denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürürken..." şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Erdoğan, "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Aynen siyonistliğin dili ağzı gözü olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ama siz hala anlayamamışsınız." dedi.

Cumhurbaşkanı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İsrail hükümetinin bölgedeki yaşayan herkesi tehlikeye atan saldırganlığı karşısında bundan bize ne diyebilir miyiz? Bu savaş niye? Eğer bugün harekete geçmezsek ne zaman geçeceğiz. Gazzeli, Lübnanlıların acısı hepimizin acısıdır. Zalimin yanında duran zulmüne de ortak olur. Türkiye olarak devleti ve milleti ile Gazze'deki mezalime sesimizi yükseltiyoruz."