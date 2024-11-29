Sinop'ta 10 ton hamsiye el konuldu

SİNOP (AA) - Sinop'ta, mevzuata aykırı olarak boy sınırının altında avlanan 10 ton hamsiye el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hamsi üretim planlaması kapsamında yürütülen faaliyetler devam etti.

Bu çerçevede balıkçı barınaklarında kontrol gerçekleştiren ekipler, denetimler sırasında mevzuata aykırı olarak boy sınırının altına avcılık yaptıkları tespit edilen balıkçılara idari para cezası uyguladı.

Kontrollerde, yasal boy sınırının altında avlandığı tespit edilen 10 ton hamsiye de el konuldu.



