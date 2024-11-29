Batman'da çatıda korku dolu anlar: Polis şahsı ikna ederek indirdi
Batman'da 6 katlı binanın terasına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla çatıdan indirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 16:44, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 16:45
Diyarbakır Caddesi'nde 6 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken şahıs, polisin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirildi. İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.