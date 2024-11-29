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Rize'de öğrenci servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Rize'nin Güneysu ilçesinde okul servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 18:57, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 19:33
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RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde okul servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

İlçenin Ulucami Mahallesi'nde A.C.S. idaresindeki 53 ADF 795 plakalı öğrenci servisiyle S.Ç'nin kullandığı 53 BB 947 plakalı otomobil çarpıştı.

Bariyere çarpan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis memuru olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü S.Ç, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

S.Ç. ve yaralanan 9 öğrenci, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki A.C.S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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