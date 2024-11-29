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Rekabet Kurumu'ndan 14 tohum şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, tohum pazarında faaliyet gösteren 14 teşebbüs hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddialarıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 19:39, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 19:40
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Rekabet Kurumu'ndan 14 tohum şirketine soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hibrit endüstriyel kornişon tohumu ve hibrit sebze ve meyve tohumları pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu.

Buna göre, AD Rossen Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Antalya Tarım Üretim Danışmanlık ve Pazarlama AŞ, Bayer Tohumculuk ve Tarım Ltd. Şti., Hazera Tohumculuk ve Ticaret AŞ, HMCLAUSE Tohumculuk Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Metgen Tohumculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Multi Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Nunhems Tohumculuk AŞ, Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti., Sakata Tarım Ürünleri ve Tohumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti., Semillas Fito Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, Vilmorin Mikado Tohumculuk AŞ ile Yüksel Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye soruşturma açıldı.

Söz konusu 14 teşebbüs, tohum üretimi, ıslahı, ithalatı ve ihracatı alanlarında faaliyet gösteriyor.

Soruşturma kapsamında teşebbüslerin rakipleriyle fiyat tespiti, rekabete hassas bilgi paylaşımı gibi konularda kanunu ihlal edip etmedikleri incelenecek.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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