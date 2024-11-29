'Yılın ilk 10 ayında parada sahtecilik suçuna 340 operasyon'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, parada sahtecilik suçuna yönelik düzenlene operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklam yapan Bakan Yerlikaya, "2024 yılının ilk 10 ayında "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik 32'si planlı olmak üzere toplam 340 operasyon gerçekleştirildi." dedi.

Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 104 şüphelinin tutuklandığını, 48 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

"Parada Sahtecilik" suçuna yönelik operasyonların devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan Operasyonlar sonucu, 1 milyon 479 bin 260 TL, 352 bin 576 ABD Doları ve 3 milyon 613 bin 550 Euro değerinde sahte para ele geçirildi. Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 2 adet matbaa deşifre edildi."