İzmir'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü, 7 yaralı

Kazada, araçlarda bulunan Arzu Derik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül (49) hayatını kaybetti. 2'si ağır 7 kişi de yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AFU 332 plakalı patates yüklü kamyon, Kemalpaşa-Torbalı kara yolu Nazarköy kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil, 1 kamyon, 1 hafif ticari araç ve 1 minibüse çarptı. Kamyon daha sonra devrildi.

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