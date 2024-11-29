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İzmir'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1 kamyon, 1 hafif ticari araç, 3 otomobil ve 1 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2024 21:20, Son Güncelleme : 29 Kasım 2024 21:23
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İzmir'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 3 ölü, 7 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde patates yüklü kamyonun 6 araca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AFU 332 plakalı patates yüklü kamyon, Kemalpaşa-Torbalı kara yolu Nazarköy kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil, 1 kamyon, 1 hafif ticari araç ve 1 minibüse çarptı. Kamyon daha sonra devrildi.

Kazada, araçlarda bulunan Arzu Derik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül (49) hayatını kaybetti. 2'si ağır 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cesetleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Kemalpaşa-Torbalı kara yolu bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

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