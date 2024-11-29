DMM, Türkiye Diyanet Vakfı 'bağış paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi' iddiası doğru değildir

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye Diyanet Vakfı, bağış ve zekat paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İddiaya konu, "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: Gazze'nin Geleceği" adlı programın tüm giderleri, İngiltere merkezli Al Khair Vakfı tarafından karşılandığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye Diyanet Vakfı, bağış ve zekat paralarıyla lüks bir otelde toplantı düzenledi" iddiası doğru değildir.

İddiaya konu, "Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi: Gazze'nin Geleceği" adlı programın tüm giderleri, İngiltere merkezli Al Khair Vakfı tarafından karşılanmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı zirveye sadece katılım desteği vermiştir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz".