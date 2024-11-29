2025 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi

Son olarak 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi ile 2023 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi de komisyonda kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda süreç 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bütçeye dair sunumu ile başladı.

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