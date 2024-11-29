Edirne'de ekim ayında ihracat 9,3 milyon dolar olarak gerçekleşti

Edirne Valiliği, Türkiye İstatistik Kurumu 2024 Yılı Ekim Ayı Dış Ticaret İstatistiklerinden yararlanarak Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İlleri Dış Ticaret İstatistiklerini açıkladı.

Edirne'den 9,3 milyon dolarlık ihracat

Valiliğin veri açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Edirne'de 2024 yılı Ekim ayında ihracat 9,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da 2024 yılı Ekim ayında ihracat 270,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nde 2024 yılı Ekim ayında ihracat 21,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolar, ithalat aynı kalarak 29 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne'de 2024 yılı Ekim ayında ithalat 9,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da 2024 yılı Ekim ayında ithalat 265,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nde 2024 yılı Ekim ayında ithalat 8,9 milyon dolar olarak gerçekleşti."