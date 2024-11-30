Jandarma personeli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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