Taksi ve dolmuşlarda yeni dönem!

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle taksi ve dolmuşlardaki güvenlik tedbirlerini artırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre; Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurulması zorunlu hale getirildi. Sistem ve kayıt cihazı, sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek şekilde, taşıtın faaliyette olduğu süre içinde ve en az 1 ay süre ile kayıt yapacak. Ayrıca, yapılan kayıtların ne kadarının ve hangi şartlarda bir IP adresine otomatik olarak kopyalanması gerektiğine ilişkin hususlarda, mahallin taşıma şartları göz önünde bulundurularak ulaşım koordinasyon merkezleri veya il trafik komisyonlarınca karar alınabilecek. Bu kayıtlar, genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığının erişimine hazır bulundurulacak.

DAHA GÜVENLİ ULAŞIM

Türkiye Gazetesinden C. Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Öte yandan, taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip sistemi ve acil durum butonu da zorunlu oldu. Taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için öngörülen araç takip sistemi ve acil durum butonu teçhizatı bulundurulması şartı, ihtiyaç halinde Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında faaliyet gösteren taşıtların tamamında veya belirlenenlerinde ulaşım koordinasyon merkezleri veya il trafik komisyonları tarafından zorunlu tutulabilecek. İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde uygulanmak üzere buna ilişkin karar da alabilecek.

SON TARİH 1 MART

Araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatının taşıtlara montajına dair Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen belge, taşıtın tescil kayıtlarına işlenecek ve bir sureti denetim sırasında ibraz edilmek üzere araçta muhafaza edilecek. İlgili kurum tarafından, söz konusu teçhizatların belirli periyotlarda uygun çalışıp çalışmadığına dair kontrolü gerçekleştirilecek. Araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan taşıtların 1 Mart 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak. Ayrıca, 1 Ocak 2018 tarihinden 1 Mart 2025 tarihine kadar okul servis aracı olarak imal edilen ve imalatında kamera ve kayıt cihazı bulunan okul servis araçları için imal tarihinde yürürlükte olan ilgili mevzuatındaki şartlar aranacak.

OKUL SERVİSİ ŞARTLARI DA DEĞİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde de değişikliğe gitti. Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşlarının 12 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Yapılan değişikliğe göre; yaş şartını haiz araçlardan sözleşme süresi içerisinde yaş şartını kaybedenler, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı süresini aşmamak şartıyla çalışmaya devam ettirilebilecek. Ayrıca, okul servis araçlarını kullanan şoförlerin D sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az 7 yıllık sürücü belgesine sahip olması ve her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olması şartı bulunuyordu. Yapılan yeni değişiklik ile şoförlere, D sınıfı sürücü belgesi için en az 2 yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak şartları getirildi. Böylece, D sınıfı sürücü belgesi almak için gereken deneyim şartı 3 yıl, D1 sınıfı sürücü belgesi almak için gereken deneyim şartı da 2 yıl aşağıya çekilmiş oldu. Şoförler, büyükşehir belediyesi olan illerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME), diğer illerde ise İl Trafik Komisyonunun kararı ile mecburi tutulması durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi alacak.

ARAÇTA MODELE GÖRE SÜRE

Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma ve iç mekanı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılmaması şartı, 2017 ve öncesi model araçlar için 1 Mart 2025'ten sonraki ilk periyodik muayeneye kadar aranmayacak. Her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulması ve her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulması şartları, 2017 model okul servis araçları için 1 Temmuz 2029, 2016 model okul servis araçları için 1 Temmuz 2028 ve 2015 ve öncesi model okul servis araçları için 1 Temmuz 2027 tarihinden sonraki ilk periyodik muayenesine kadar aranmayacak.