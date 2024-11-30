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24 bin 559 deprem konutu bugün hak sahiplerine teslim edilecek

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde yapımı tamamlanan 24 bin 559 konut daha bugün kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 09:01, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 09:02
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24 bin 559 deprem konutu bugün hak sahiplerine teslim edilecek

Deprem bölgesindeki konutlar hızla tamamlanıyor. Yeni teslim edilenlerle birlikte teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 155 bine yükselecek.

155 Bininci Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.

Törende, Adıyaman'da 6 bin 912, Hatay'da 5 bin 900, Kahramanmaraş'ta 3 bin 499, Malatya'da 2 bin 313, Şanlıurfa'da 2 bin 929, Elazığ'da bin 407, Diyarbakır'da 674, Gaziantep'te 257 ve Adana'da 668 olmak üzere toplam 24 bin 559 konut daha hak sahiplerine teslim edilecek.

Yıl sonuna kadar 46 bin 564 konut ve iş yeri daha tamamlanacak. Böylece 199 bin 20'si konut, 2 bin 668'i iş yeri olmak üzere 201 bin 688 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960'ı konut, 36 bin 23'ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.

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