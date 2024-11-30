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6 organize suç örgütüne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik kasım ayı içinde düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanlardan 29'unun tutuklandığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 09:28, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 09:30
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6 organize suç örgütüne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen "Kuyu" operasyonlarında kasım ayı boyunca, 29 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

İstanbul, Samsun, Giresun ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 organize suç örgütüne üye 46 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 29'unun tutuklandığını, 15'i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, iki şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

"Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz." diyen Bakan Yerlikaya, emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, ruhsatsız silahlar ile uyuşturcu madde ve çok sayıda nakit para ele geçirildiğini ifade etti.

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