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Vedat Milor: Ben maymun değilim burada oynayan

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, gittiği bir restoranda izinsiz şekilde fotoğrafını çeken işletmeciye "Hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim. Ben maymun değilim burada oynayan" sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 09:11, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 09:13
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Vedat Milor: Ben maymun değilim burada oynayan

Gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul'da gittiği bir restoranda izinsiz şekilde fotoğrafının çekilmesine tepki gösterdi.

YouTube kanalında program yapan Milor, "Gerçekten yemek müthiş ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Neden? Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Hiçbir şey söylememenizi rica edeceğim, cevap vermemenizi rica edeceğim. Ben hayatta hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim. Estağfurullah demeyin. Bu lafla konuştukça daha fazla bence medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Hiç estağfurullah demeyin" sözleriyle işletmeciye tepkisini dile getirdi.

"Rıza göstermedim"

"Hem burada arkamda durup fotoğraf çektiniz, hem de oradan arkadaş çekti. Ben bunlara rıza göstermedim" diyen Milor, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben burada yemek yerken fotoğraf çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni bu gerçekten rencide etti. Çünkü ben maymun değilim burada oynayan. Başka gurmeler gibi de değilim. Ben gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu yüzden izleyiciler bilsin, benim için zevk değil fazla, giderek belki tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum ve strese giriyorum. O yüzden tam bu yemeğin zevkini çıkaramadım. Yine de çok teşekkür ediyorum. Yemek gerçekten harika, tavsiye ediyorum."

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