Ankara'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalarda 23 şüpheli tutuklandı

Diğer soruşturmada da 15 PKK/KCK şüphelisinden 14'ü yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol altına alındı, bir zanlı hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik iki soruşturma yürütüldü.

ANKARA (AA) - Ankara'da terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net