İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyon: 8 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince, örgüt kurarak yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, çok sayıda fişek ve bir miktar esrar ele geçirildi.