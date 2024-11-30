Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahise yönelik Diyarbakır merkezli üç ilde operasyon yapıldı. Operasyonda yasa dışı bahis çetesine üye olduğu belirtilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 10:15, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 10:53
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır, Adana ve Mersin'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılarda 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
Yasa dışı bahis operasyonunda da yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.