Güney: Kanun Teklifi 'Memur Paketi'ne Dönüştürülsün
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını ancak memurların diğer sorunlarının çözümü için kapsamlı bir "memur paketi" talep ettiklerini belirtti.
Türk Büro-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in duyurduğu kanun teklifini değerlendirdi.Devlet Memurları Kanunu değişiyor! İşte Meclis'e sunulan teklif
Sözleşmeli personelden memur kadrosuna geçenlere disiplin cezası almamaları şartıyla ilave kademe verilmesini sağlayan düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını belirten Güney, memurların çözüm bekleyen sorunlarının da gündeme alınması gerektiğini ifade etti.
Güney, özellikle şu sorunların çözümü için TBMM'ye çağrıda bulundu:
-İlave 1 derece verilmesi,
-28.11 mağdurlarının kadroya geçirilmesi,
-1 dereceye 3600 ek gösterge,
-Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) düzenlemesi,
-İlave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması,
-Kamu mühendisleri ve avukatlarının sorunlarının çözülmesi.
Türkeş Güney, bu düzenlemelerin "memur paketi" şeklinde ele alınması gerektiğini vurguladı.Devlet Memurları kanununda denetçilerin görev ve yetkileride düzenleniyor 8 yıl disiplin cezası almayan memurlara ilave kademe hakkı düzenlemesi