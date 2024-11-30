HAK-İŞ'ten Sözcü'ye Tepki: İftira ve Karalama Kampanyası

HAK-İŞ Konfederasyonu, Sözcü gazetesinde 30 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan haberde Genel Başkan Mahmut Arslan ile ilgili yapılan yanlış fotoğraf kullanımına ve terör örgütüyle ilişkilendiren iddialara sert tepki gösterdi.

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamada, kullanılan fotoğrafın sehven yapılmadığının açık olduğu ve bu hatanın kötü niyet içerdiği ifade edildi.

Genel Başkan Mahmut Arslan'ın hiçbir gerçekliği bulunmayan bu haberle karalandığı ve hedef gösterildiği belirtilerek, "Gazetecilik için yüz karası olan bu habercilik anlayışı iftira niteliği taşımaktadır" denildi.

HAK-İŞ, ilgili haberin gazete ve internet sitesinden kaldırılmasını, düzeltilmesini ve özür yayınlanmasını beklediğini, yasal haklarının saklı olduğunu açıkladı.

Konfederasyon, Sözcü gazetesini bu tutumu nedeniyle kınadığını duyurdu.