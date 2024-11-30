Uraloğlu: Daha iyi yerde olmalıyız. Birinci derecede sorumlu Türk Telekom.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Habertürk yayınında açıklamalarda bulundu.

"İNTERNET HIZINDA DAHA İYİ BİR YERDE OLMALIYIZ"

Şu anda Türkiye'de 600 bin kilometre fiber hattımız var. Bu hatlarımızı bazı caddelere kadar getirebilmişiz. Bu hatlarımızı bina girişlerine kadar getirebilmişiz. Kamunun ya da bu işle ilgili şirketlerin görevi bina girişine kadar gelmektedir. Bina içindeki tesisatlar genelde bakır. Bahsettiğim cadde başı, sokak başı, bina girişi fiber. Bakırdan dönüştürenler de var. Vatandaşımızın talebi ve abonelikte istediği hız ve limitler burada belirleyici. Son kullanıcının Türkiye'deki ortalama hızına baktığımızda istediğimiz yerde değiliz, çok net. Daha iyi yerde olmalıyız. Biraz daha yapmamız gereken iş var. Burada kilometreyi milyonlara yaklaştırmamız lazım. Şimdilik 600 bin. 700-800 binlere çıktığımızda birçok problemi çözeceğiz. Birinci derecede sorumlu Türk Telekom.

GSM OPERATÖRLERİNE YATIRIM ŞARTI

Türk Telekom'un 2026'da imtiyaz hakkının yenilenmesi gerekiyor. Bu fiberleri döşemesi gereken birinci derecede Türk Telekom'dur. GSM şirketlerinin döşediği hatlar var. Daha önce yaptığımız ihalelerden Türk Telekom'dan Hazine'ye ne kadar para alacağımızdı. Şimdi para almaktan ziyade yatırım şartı koymayı düşünüyoruz. Genel anlamda Türk Telekom'un öngörülenleri yaptığını söyleyebilirim. Yeterli mi, yeterli değil. 2026'da imtiyaz sözleşmesinde daha çok yatırım, daha az Hazine'ye pay isteyeceğiz.

"5 G'DE 2026 YILIN SİNYALİ ALMAYA BAŞLARIZ"

Güney Korede'ydim. 5 G vardı, Türkiye'de 4,5 G'den daha yavaştı. Kendim deneyimledim bunu. bİZ 4,5G'de yabancı ekipman kullandık. 5G ekipmanını daha uygun fiyatla yerlileştirebildiğimiz kadarıyla geçelim. Cumhurbaşkanımıza arz edip, onun talimatını alacağız. 2026'da sinyal almaya başlarız diye düşünüyoruz.

"TÜRK TELEKOM'A BEKLENTİYİ KARŞILAMALARINI SÖYLEDİK"

Türkiye'deki enflasyon ve buna bağlı olarak faizler vs. dikkate aldığımızda geçtiğimiz aylarda şöyle bir sıkıntı ya da süreç yaşadık. 2022'de 100 liradan aboneliğiniz oldu diyelim. Bir kampanya ile aldınız belki. Bugün atıyorum o 200-300 TL oldu. Enflasyon değerlerine baktığınızda o günkü fiyatın üzerinde değil. Bunu net olarak gördük. Vatandaşlarımızın eleştiri ve taleplerini dikkate alarak hem 3 GSM operatörü ve Türk Telekom'a bir kampanya düzenleme gerektiğini ve beklentiyi karşılamalarını söyledik. Destek de bulduk.

"BİR GSM OPERATÖRÜ KRİZ ANINDA KAPASİTELERİNİ DİĞERLERİNE AÇACAK"

Her operatöre nüfusun yüzde 95'ini kapsama zorunluğunu getirdik. Dağ başında, Karadeniz'de tek ev varsa 'bu fizibil değildir' demeyeceğiz elbette. Bir evrensel projemiz var. Oparatörlerin yetmediği yerde katkı payımız var. Şu anda 2 bine yakın baz istasyonu Haberleşme Genel Müdürlüğümüzle birlikte kurduk. Baz istasyonun ortak olması çok mümkün değil ama en azından direği ortak olabilir. 'Kriz ortamlarında kapasitelerinin en az yüzde 25'ini diğerlerine açacaksınız' dedik.

"HER YERİ KAPSAYALIM İSTİYORUZ"

Ekibin raporu geliyor. Diyor ki 'Bu operatör şurada çekiyor'. Bir kapsama alanı o köye, mahalleye ulaşmışsa orası artık kapsanmıştır diyoruz. Birinci derecede hiç kapsama yok ise orayı mutlaka kapsayalım istiyoruz.