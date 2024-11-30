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Bakanlıktan 'kayıp çocuk' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Konya'da 22 Kasım'da Çocuk Evleri Sitesi'nden izinsiz ayrılan S.A.'nın polis ekiplerince bulunarak kuruluşa teslim edildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Kasım 2024 13:11, Son Güncelleme : 30 Kasım 2024 13:12
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Bakanlıktan 'kayıp çocuk' açıklaması

Bakanlık açıklamasında, bazı basın yayın organlarında Konya'da devlet koruması altında bulunan 13 yaşındaki S.A.'nın kaybolduğuna ilişkin haberler üzerine açıklama yapılması gerektiği belirtilerek,

"Konya'da S.A.'nın Çocuk Evleri Sitesi'nden 22 Kasım'da izinsiz ayrılmasının ardından ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır" denildi.

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