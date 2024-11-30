Milyonlarca kaçak makaron ve tonlar tütün ele geçirildi: Piyasa değeri 17 milyon lira

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şub Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesine bağlı Eski Adana Caddesi Kelemeti Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine KOM polisleri söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda depoda bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Depoda ise 24 milyon 800 bin gümrük kaçağı makaron ile 10 ton 500 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON 650 TL

Ele geçirilen malzemelerin ise piyasa değerinin 17 milyon 650 bin TL olduğu öğrenildi.

Depoda toplanan ürünleri ise doğu illere sevkiyatı yapılacağı tespit edildi.